Минобороны РФ: Зеленодольские корабли отлично проявили себя в Сирии

(Зеленодольск, 13 января, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Военные корабли производства зеленодольского завода имени Горького хорошо показали себя во время конфликта в Сирии. Об этом сегодня на церемонии закладки очередного патрульного корабля сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

«Корабли, построенные здесь, в Татарстане, в Зеленодольске, отлично проявили себя в Сирийской Арабской Республикеи во время конфликта. Они хоть и маленькие, но очень “зубастые“. Имеют на вооружении “Калибры“ — крылатые ракеты большой дальности», — сказал он.

Зеленодольский завод является стабильным исполнителем государственного оборонного заказа, отметил представитель военного ведомства.

«Мы очень довольны вашей работой, начиная с патрульных катеров, “Грачат“, сейчас устойчиво вышли на рынок создания кораблей ближней морской зоны. Патрульные корабли, малый ракетный корабль, малый корвет стали уже предметом гордости российских Вооруженных Сил и Военно-морского флота», — добавил Борисов.