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Минобороны РФ: Зеленодольские корабли отлично проявили себя в Сирии

13 января 2018, 15:08 , Фото: Михаил Захаров

Минобороны РФ: Зеленодольские корабли отлично проявили себя в Сирии Заместитель министра обороны Юрий Борисов принял участие в закладке нового патрульного корабля на заводе имени Горького в Зеленодольске.
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(Зеленодольск, 13 января, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Военные корабли производства зеленодольского завода имени Горького хорошо показали себя во время конфликта в Сирии. Об этом сегодня на церемонии закладки очередного патрульного корабля сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

«Корабли, построенные здесь, в Татарстане, в Зеленодольске, отлично проявили себя в Сирийской Арабской Республикеи во время конфликта. Они хоть и маленькие, но очень “зубастые“. Имеют на вооружении “Калибры“ — крылатые ракеты большой дальности», — сказал он.

Зеленодольский завод является стабильным исполнителем государственного оборонного заказа, отметил представитель военного ведомства.

«Мы очень довольны вашей работой, начиная с патрульных катеров, “Грачат“, сейчас устойчиво вышли на рынок создания кораблей ближней морской зоны. Патрульные корабли, малый ракетный корабль, малый корвет стали уже предметом гордости российских Вооруженных Сил и Военно-морского флота», — добавил Борисов. 


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