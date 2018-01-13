Рогозин и Минниханов заложили новый корабль на заводе имени Горького в Зеленодольске

(Зеленодольск, 13 января, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Заместитель Премьер-министра РФ Дмитрий Рогозин и Президент РТ Рустам Минниханов приняли участие в закладке нового корабля проекта 22160 на зеленодольском заводе им. Горького.

Корвет под названием «Николай Сипягин» станет шестым кораблем проекта 22160. Судно предназначено для патрулирования и охраны морской экономической зоны, пресечения контрабандной и террористической деятельности и ряда других задач.

Россия ждет от корабелов особых усилий с тем, чтобы страна чувствовала себя еще более надежно, отметил в своем выступлении Дмитрий Рогозин. По его словам, патрульный корабль будет выполнять самые серьезные задачи по борьбе террористической угрозой и поддержкой флота.

«Это уникальный, очень высокоманевренный, подвижный и очень “зубастый“ корабль. Такому кораблю здесь быть», — подчеркнул зампредседателя Правительства РФ.

Успех Зеленодольска напрямую связан с заводом имени Горького, отметил Рустам Минниханов. Президент Татарстана поблагодарил федеральное Правительство и Минобороны РФ за то, что завод обеспечен заказами.

«Спасибо большое. Благодаря заказам завод не только развивается, он процветает, и у нас огромные планы. Коллектив завода я хотел бы поблагодарить за хорошую работу, пожелать успехов. Республика всегда будет поддерживать вас во всех ваших начинаниях», — сказал он.

Церемония завершилась установкой закладной доски в основание сооружаемого корабля.

Патрульный корабль проекта 22160 спроектирован АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург). Судно может 60 суток находиться в дальней морской зоне и обладает максимальной скоростью не менее чем 27 узлов. Экипаж корвета может составлять до 80 человек. На базе корабля предусмотрено базирование 12-тонного вертолета.

Корабль получил свое название в честь советского морского офицера, капитана 3-го ранга, командира 4-го дивизиона сторожевых катеров Охраны водного района Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) Черноморского флота, Героя Советского Союза Николая Ивановича Сипягина.