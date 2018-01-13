Появилось видео уничтожения напавших на авиабазу Хмеймим боевиков

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения группы боевиков, напавших на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии 31 декабря 2017 года.

По информации ведомства, террористы были уничтожены в момент, когда прибыли на базу и готовились к пересадке в микроавтобус (рядом с западной границей провинции Идлиб – прим. Т-и). Боевиков уничтожили высокоточным боеприпасом «Краснополь». На видео запечатлен именно этот момент.

Российские военные также ликвидировали место сборки и хранения ударных беспилотников.

В первый раз боевики атаковали Хмеймим 31 декабря, в результате чего погибли двое российских военнослужащих. Затем была предпринята вторая попытка со стороны террористов – 6 января они выпустили по территории базы БПЛА. Позднее выяснилось, что они были произведены кустарным способом.