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Появилось видео уничтожения напавших на авиабазу Хмеймим боевиков

13 января 2018, 09:20

Террористы были уничтожены в момент, когда прибыли на базу и готовились к пересадке в микроавтобус.
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(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения группы боевиков, напавших на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии 31 декабря 2017 года.

По информации ведомства, террористы были уничтожены в момент, когда прибыли на базу и готовились к пересадке в микроавтобус (рядом с западной границей провинции Идлиб – прим. Т-и). Боевиков уничтожили высокоточным боеприпасом «Краснополь». На видео запечатлен именно этот момент.

Российские военные также ликвидировали место сборки и хранения ударных беспилотников.

В первый раз боевики атаковали Хмеймим 31 декабря, в результате чего погибли двое российских военнослужащих. Затем была предпринята вторая попытка со стороны террористов – 6 января они выпустили по территории базы БПЛА. Позднее выяснилось, что они были произведены кустарным способом. 


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