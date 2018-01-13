Минниханов поручил провести сбор пожеланий татарстанцев по улучшению городской среды

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). В Татарстане весной состоится прямое голосование жителей по тому, какие общественные пространства следует благоустроить в первую очередь. Поручение организовать голосование дал сегодня на совещании в Кабмине Президент РТ Рустам Минниханов своему помощнику по паркам и скверам Наталии Фишман и министру строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Иреку Файзуллину.

Как у уточняет пресс-служба Президента РТ, итоги голосования лягут в основу программы реконструкции общественных пространств. Жители помогут специалистам определить, какими должны быть дворы, парки, пляжи и другие городские территории. Результаты голосования будут использованы для определения приоритетов при формировании программ развития общественных пространств на последующие годы.

Рейтинговое голосование при выборе проектов реконструкции общественных пространств станет обязательным с этого года согласно постановлению Правительства России.

Ранее Минниханов отметил важность учета голосов татарстанцев при формировании современной городской среды. В этом году в Татарстане планируется обустроить 26 парков, 17 пляжей, шесть улиц, три сквера, три бульвара и одну площадь.