Президент РТ заявил о важности голосования жителей при оформлении парков и пляжей

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул необходимость проводить голосование жителей при формировании общественных пространств – парков, пляжей и дворов. Об этом лидер республики заявил на еженедельном совещании в Кабмине, сообщает пресс-служба Президента РТ.

По словам Минниханова, голосование позволит определить приоритеты татарстанцев в части оформления общественных мест. Он также отметил, что в республике механизмы общественных обсуждений уже отработаны и сейчас важно улучшить работу в этом направлении. Кроме того, Президент призвал систематизировать работу по выбору общественных пространств.

Прямое рейтинговое голосование татарстанцев при выборе проектов общественных пространств будет предусмотрено в этом году, отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

По его словам, в этом году на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» из бюджета республики выделено 2 млрд рублей, из федерального бюджета – 655 млн 108,9 тыс. рублей. Планируется обустроить 57 объектов – это 26 парков, 17 пляжей, шесть улиц, три сквера, три бульвара и одну площадь.

