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Политика

Трамп пообещал выйти из сделки с Ираном в случае отказа от ее изменения

12 января 2018, 23:17

Американский лидер подчеркнул, что никому не следует сомневаться в его высказываниях.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Соединенным Штатам придется выйти Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, если государствам Европы не удастся добиться изменения его условий.

Об этом говорится в заявлении Президента США Дональда Трампа, которое распространил телеканал ABC News, передает RT.

«Если другие страны не предпримут действий в этот раз, я прекращу сделку с Ираном», – подчеркнул американский лидер. И добавил, что никому не следует сомневаться в его высказываниях.

Ранее стало известно, что Трамп в последний раз на 120 дней приостановил действие санкций против Ирана, как это предусмотрено «ядерной сделкой» 2015 года. 


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