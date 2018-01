Трамп пообещал выйти из сделки с Ираном в случае отказа от ее изменения

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Соединенным Штатам придется выйти Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, если государствам Европы не удастся добиться изменения его условий.

Об этом говорится в заявлении Президента США Дональда Трампа, которое распространил телеканал ABC News, передает RT.

«Если другие страны не предпримут действий в этот раз, я прекращу сделку с Ираном», – подчеркнул американский лидер. И добавил, что никому не следует сомневаться в его высказываниях.

NEW: "I am waiving the application of certain nuclear sanctions, but only in order to secure our European allies’ agreement to fix the terrible flaws of the Iran nuclear deal," Pres. Trump says in statement on Iran sanctions. pic.twitter.com/n9eOfHMOSG