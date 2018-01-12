Трамп в последний раз снял на время санкции с Ирана

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в последний раз на 120 дней приостановил действие санкций против Ирана, что предусмотрено «ядерной сделкой» 2015 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство «Рейтер».

Трамп рассчитывает ужесточить условия сделки по замораживанию иранской ядерной программы, пояснили сотрудники Белого дома.

Решение о приостановке санкций американский лидер принял после консультаций с членами администрации, включая министра обороны США Джеймса Мэттиса, государственного секретаря Рекса Тиллерсона и советника по вопросам национальной безопасности Герберта Макмастера, отмечает Bloomberg.

О планируемом изменении параметров соглашения и возможности выхода из него ранее рассказал Тиллерсон в интервью Associated Press.