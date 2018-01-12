Михаил Волконадский отказал Ким Кардашьян в участии в конкурсе «Мисс Татарстан»

(Казань, 12 января, «Татар-информ», Оксана Романова). Известный казанский ведущий и режиссер финального шоу республиканского конкурса «Мисс Татарстан» Михаил Волконадский на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной юбилейному ХХ конкурсу красоты, заявил, что подобные Ким Кардашьян девушки никогда не смогут принимать в нем участие.

«Таких, как Ким Кардашьян, мы не увидим в нашем конкурсе, поверьте. Это касается не ее форм, это касается ее головы и всего, что в ней происходит. Она в очень плохом тренде. Можно кому угодно дать подиум, но это путь в никуда, потому что девочки, которые выигрывали и находились в конкурсе, знают, что это этап, а дальше есть мисс Россия, Мисс International… – перспектив у них нет», – однозначно сказал Волконадский.

Он также подчеркнул, что организаторы стремятся отобрать в конкурс здоровых девушек в возрасте от 14 до 23 лет.

«Любая девушка, если она здоровая и занимается спортом, следит за собой, точно не будет похожа на Ким Кардашьян. Это не стандарты – это природа, нормальное отношение к своему телу, воспитание, когда мама правильно следит за девочкой, не кормит бургерами. Это гармоничное развитие. Мы выделяем именно тех девочек, которые могут являться примером для развития и воспитания. Ким Кардашьян вообще не упоминайте», – акцентировал режиссер финала «Мисс Татарстан-2018».

Основатель и бессменный президент общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова отметила, что тренды бывают разные, и некоторые из них – плохие.

«Это фарс. Участие в шоу толстушек, например, – тоже перспектива. Говоря о трендах, тех, которым надо следовать, чтобы пополнить полки магазинов, – это одна история. Что касается идеалов красоты, тогда мы говорим о спортивности, о правильном питании, здоровом образе жизни и всех тех составляющих, которые являются непременным качеством, которые способствуют тому, чтобы девушка в том возрасте, в котором мы проводим конкурс, выглядела достойно: не имела лишнего веса, тем более целлюлита или еще каких-то непредвиденных моментов, которые не играют положительную роль в ее имидже», – пояснила она позицию организаторов конкурса при отборе участниц.

По обоюдному мнению также принявших участие в пресс-конференции «Мисс Татарстан-2017» 24-летней Зульфии Шарафеевой и 21-летней Камили Харисовой, люди путают конкурсы красоты и мировые тренды в моде, хотя их следует различать.

«На подиумах у крупных женщин возможен успех, но не в конкурсах красоты. Цель модельеров – продать одежду, поэтому дизайнеры стараются провести параллель между востребованными формами и своими коллекциями», – считает Камиля Харисова.

Та, кто может вдохновить дизайнера на создание коллекции, считает Зульфия Шарафеева, и участница конкурса красоты, случается, что могут обладать совершенно взаимоисключающими данными.

«Подрастающее поколение, посещая школу моделей и видя уже участвующих в конкурсах девушек, хотят быть немного похожими на них, стремятся к этому. Если в них будут участвовать полненькие женщины – это не очень хорошая перспектива для маленьких девочек, которые смотрят на мисс всех лет и вдохновляются этим. Это будет неправильно», – заключила «Мисс Татарстан-2018».

Споры о достойных звания первой красавицы участницах и их данных даже среди членов жюри порой бывают очень горячие, добавила Изольда Сахарова.

«Помню, как Славутский буквально сцепился с Аминовым (Ильшат Аминов, генеральный директор ОАО "Телерадиокомпания "Новый век", депутат Госсовета РТ — прим. Т-и), выкрикивая: “А что, «Мисс Татарстан» обязательно должна быть татарочкой?”» — напомнила она.