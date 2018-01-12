В финале XX конкурса «Мисс Татарстан» участницы покажут платья Зайцева

(Казань, 12 января, «Татар-информ», Оксана Романова). В финале XX юбилейного конкурса «Мисс Татарстан-2018» участницы покажут платья из коллекции художника-модельера Вячеслава Зайцева. Об этом на пресс-конференции «Красота – страшная сила», посвященной предстоящему мероприятию, рассказала основатель и бессменный руководитель, президент одноименной общественной организации Изольда Сахарова.

Финал состоится 24 января в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». Гостем яркого шоу, которое в честь юбилея будет включать дефиле участниц-победительниц прошлых лет, станет также артист Тимур Родригез. Девушки продемонстрируют коллекции одежды дизайнеров Екатерины Тонюшкиной и Султана Салиева, будет и традиционный выход в купальниках.

«Я не успела оглянуться, как уже 20 лет ежегодно мы проводим наш конкурс “Мисс Татарстан”. Я рада, что конкурс живет все эти 20 лет и на земле Татарстана рождаются красивые девушки, приходят, не боятся заявить о себе, выходят на суд зрителей и жюри и борются за титулы “Мисс Казань” и “Мисс Татарстан”. Все эти 20 лет я убеждала общественность, что красота – это понятие очень широкое, глубокое и не бывает внешней красоты, внутренней. Любой эпитет, который к слову красота прибавляется, говорит только о какой-то части. Есть просто красота: либо она есть, либо ее нет», – подчеркнула Изольда Сахарова.

При этом она особо отметила, что участие в конкурсе – это не просто выход на подиум в красивом наряде, что тоже хорошо и нужно это уметь сделать, но это еще и большая ответственность. Победительнице предстоит представлять Казань и Татарстан в российских и международных проектах, многих благотворительных акциях.

«Для того чтобы быть уверенной, по-настоящему красивой, нужно быть харизматичной, яркой, уметь представить себя не сцене убедительно, не растеряться, когда нужно отвечать на вопросы жюри, иногда провокационные, соответствовать своему возрасту и обладать уровнем IQ», – напомнила Изольда Сахарова.

Бессменный режиссер финального шоу конкурса Михаил Волконадский заверил, что режиссура будет очень красивая, но при этом лаконичная. При этом детали известный ведущий предпочел не раскрывать, оставив интригу для зрителей и гостей финала.

«Основная задача, чтобы конкурс был актуальным, соответствовал современному взгляду на подиум, модным тенденциям, лучшим показам, фэшн-шоу. Все, что в наших силах, мы всегда стараемся воплотить. Во всяком случае ориентируемся всегда на зал, а не на картинку, которая потом появляется в телевизоре (которая тоже, конечно, важна), а на атмосферу, конкретных людей, которые в этот вечер разделяют с нами радость праздника», – дал своего рода обещания Волконадский.