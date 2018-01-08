ЦИК: Путин имеет больше всех денег на избирательном счете

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин, который намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году, имеет на своем избирательном счете 400 млн 30 тыс. 934 рубля 98 копеек. Это самая большая сумма из всех кандидатов в Президенты России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.

На втором месте по объему собранных средств находится лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 200 млн рублей. Замыкает тройку лидеров по собранным на кампанию деньгам лидер Партии роста Борис Титов (20,7 млн рублей).

Всего на избирательных счетах 13 кандидатов в Президенты России числится чуть более 656 млн рублей.

Ранее стало известно, что Центральная избирательная комиссия завершила прием документов от кандидатов на должность Президента РФ в порядке самовыдвижения.