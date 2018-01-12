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Директор совхоза официально стал кандидатом в Президенты РФ

12 января 2018, 13:26 , Фото: kprf.ru

Директор совхоза официально стал кандидатом в Президенты РФ Павла Грудинина выдвинула Коммунистическая партия РФ.
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(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин официально стал кандидатом в Президенты РФ. Сегодня его зарегистрировала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России, сообщает «Интерфакс».

Грудинина выдвинула Коммунистическая партия РФ. Он пообещал вести честную предвыборную кампанию.

Первым официально зарегистрированным до Грудинина кандидатом 29 декабря стал лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский. При этом он оказался на втором месте после Президента РФ Владимира Путина по объему средств на избирательном счете.


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