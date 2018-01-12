Все новости Татарстан Россия

Происшествия

Стало известно имя и появилось фото подозреваемого в убийстве лыжницы в Нижнекамске

12 января 2018, 11:26 , Фото: соцсети

Стало известно имя и появилось фото подозреваемого в убийстве лыжницы в Нижнекамске На причастность к убийству Гульшат Котенковой правоохранители проверяли сразу 20 человек.
Злоумышленник напал на Гульшат Котенкову с газовым пистолетом и горлышком от разбитой бутылки
Убив мать, житель Биробиджана покончил с собой
Житель Кирова задержан в Нижнем Новгороде по подозрению в жестоком преступлении
Житель Камских Полян убил своего земляка
В Дагестане задержаны подозреваемые в убийстве министра внутренних дел

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Стало известно имя подозреваемого в убийстве молодой лыжницы в Нижнекамске – его зовут Данила Котенев, сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, полицейские провели огромную работу, установили возможных свидетелей преступления. Ориентировка с фотороботом была размещена в СМИ Нижнекамска.

В полицию начали поступать звонки от жителей Нижнекамска о предполагаемых подозреваемых. 

Как стало известно, в один и тот же момент на причастность к убийству Гульшат Котенковой проверяли сразу 20 человек. Среди них был и Данила Котенев.

По данным пресс-службы МВД по РТ, мужчина работал в бригаде строителей в поселке Красный Ключ. По окончании смены он вышел на лыжную базу, увидел девушку, оглушил ее и попытался изнасиловать, однако та пришла в себя и оказала сопротивление. Тогда Котенев порезал ей горло осколком от разбитой бутылки, похитил украшения, телефон и скрылся.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 37-летний неоднократно судимый подозреваемый был задержан еще вчера. Котенев освободился из мест лишения свободы летом прошлого года, последний срок отбывал за изнасилование с 2009 года. Судебный процесс по избранию меры пресечения будет проходить в Нижнекамске в закрытом режиме.

Как сообщили в МВД по РТ, Котенев полностью признал свою вину.
 

 

 

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter