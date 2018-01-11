(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Задержан подозреваемый в убийстве молодой лыжницы в Нижнекамске, стало известно ИА «Татар-информ» от источника в правоохранительных органах.

В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в зверском убийстве 29-летней Гульшат Котенковой на лыжне в Нижнекамске.

Мужчине 37 лет, он неоднократно судим. Освободился он из мест лишения свободы летом прошлого года, последний срок отбывал за изнасилование с 2009 года.

Как стало известно, мужчина хотел изнасиловать Гульшат, однако она оказала сопротивление. Он ударил ее по голове, женщина продолжала сопротивляться и тогда он убил ее.