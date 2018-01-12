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Фото: в Нижнекамске во второй раз за неделю напали на офис микрофинансирования

12 января 2018, 10:33 , Фото: пресс-служба УМВД по Нижнекамскому району

Фото: в Нижнекамске во второй раз за неделю напали на офис микрофинансирования Кассир успела нажать кнопку тревожной сигнализации, после чего злоумышленник скрылся с места преступления.

(Набережные Челны, 12 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Нижнекамске произошел второй случай нападения на офис микрофинансирования  с начала года, сообщает пресс-служба УМВД по Нижнекамскому району.

ИА «Татар-информ» сообщало ранее, что 8 января неизвестный из офиса микрофинансирования «Экспресс-деньги», расположенного в ТЦ «Айкон», угрожая ножом кассиру, украл 27 тысяч рублей.  

Второе нападение произошло накануне, 11 января, в 19.28.  Мужчина, находясь  в офисе микрофинансирования «Деньги мигом», который располагается в районе центрального рынка, пытался похитить из кассы деньги. Кассир успела нажать на кнопку тревожной сигнализации, после чего злоумышленник скрылся с места преступления.

Сейчас сотрудники нижнекамской полиции проводят оперативно-следственные мероприятия по розыску злоумышленника.

 

 


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