Фото: в Нижнекамске во второй раз за неделю напали на офис микрофинансирования

(Набережные Челны, 12 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Нижнекамске произошел второй случай нападения на офис микрофинансирования с начала года, сообщает пресс-служба УМВД по Нижнекамскому району.

ИА «Татар-информ» сообщало ранее, что 8 января неизвестный из офиса микрофинансирования «Экспресс-деньги», расположенного в ТЦ «Айкон», угрожая ножом кассиру, украл 27 тысяч рублей.

Второе нападение произошло накануне, 11 января, в 19.28. Мужчина, находясь в офисе микрофинансирования «Деньги мигом», который располагается в районе центрального рынка, пытался похитить из кассы деньги. Кассир успела нажать на кнопку тревожной сигнализации, после чего злоумышленник скрылся с места преступления.

Сейчас сотрудники нижнекамской полиции проводят оперативно-следственные мероприятия по розыску злоумышленника.