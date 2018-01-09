Видео: в Нижнекамске мужчина с ножом забрал выручку из кассы «Экспресс-деньги»

(Набережные Челны, 9 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Полиция Нижнекамска разыскивает мужчину, напавшего на кассира офиса «Экспресс-деньги», сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнекамскому району.
8 января в 18.30 неизвестный мужчина из офиса микрофинансирования «Экспресс-деньги», расположенного в ТЦ «Айкон», угрожая ножом кассиру, украл 27 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Сотрудники нижнекамской полиции просят всех, кто обладает информацией, которая может помочь в установлении личности подозреваемого, позвонить в полицию по телефону: 8-987-222-71-88. Вознаграждение и анонимность гарантируются.