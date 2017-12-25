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Политика

В Кремле обеспокоены возможностью новых санкций США против России

25 декабря 2017, 14:31

В Кремле не хотят, чтобы российско-американские отношения подвергались большим, возможно, непосильным рискам и опасностям.
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(Казань, 25 декабря, «Татар-информ»). В Кремле обеспокоены возможными новыми санкциями США против России, Москва в случае новых санкций будет отвечать взаимно, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, каковы будут конкретные ответные меры, решение примет глава государства.

Пресс-секретарь заявил, что не стал бы использовать какие-то громкие фразы типа «холодной войны», но в Кремле не хотят, чтобы российско-американские отношения, и без того пребывающие в достаточно жалком состоянии, подвергались большим, возможно, непосильным рискам и опасностям.

 

 


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