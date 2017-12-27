(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В Донбассе состоялся крупнейший обмен пленными между сторонами конфликта. Украина передала самопровозглашенной Донецкой народной республике 164 удерживаемых лиц, а самопровозглашенной Луганской – 73. В свою очередь ДНР и ЛНР передали 58 и 16 пленных. Об этом сообщает украинское общественное телевидение Hromadske.tv.

С обеих сторон среди передаваемых лиц были не только военные, но и гражданские. Обмен происходил в районе контрольно-пропускного пункта «Майорск» неподалеку от Горловки.

О завершении процесса обмена пленными на своей странице в Facebook’е написала представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Геращенко. Украинский лидер Петр Порошенко сам прилетел в Донбасс, чтобы встретить освобожденных, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Украинская сторона должна была передать ДНР 207 человек, но 42 из них либо отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, либо отказались возвращаться на территорию самопровозглашенной республики.

Кроме того, в последний момент отказался от обмена и спрятался в автобусе с украинскими журналистами бывший мэр Торецка Владимир Слепцов.

В ЛНР должны были вернуться 99 человек, в итоге ей должны были быть переданы 75 удерживаемых лиц. Однако в последний момент двое из них решили не возвращаться в самопровозглашенную республику.

При этом на украинскую территорию решили не возвращаться двое из числа тех, кто изначально был включен в список на обмен. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова, передает РИА «Новости».