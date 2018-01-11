Путин: Ким Чен Ын решил свою стратегическую задачу

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Лидер КНДР Ким Чен Ын решил стратегическую задачу, теперь следует приступить к переговорам. Об этом на встрече с журналистами заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Я думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, свою партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу», – цитирует Путина RT.

Он отозвался о северокорейском лидере как о грамотном и зрелом политике, в распоряжении которого есть ядерный заряд.

«Он – грамотный абсолютно и зрелый уже политик. Но надо исходить из реалий… действовать крайне аккуратно и если ставить перед собой труднорешаемую задачу по денуклеаризации Корейского полуострова, то делать это только через диалог и через переговоры», – отметил Путин.

По его словам, ситуация может разрешиться мирным путем, если КНДР будет обеспечена максимальная безопасность и ее лидер будет в этом уверен.

В ходе общения с представителями СМИ Президент РФ также заявил, что готов вернуть Украине оставшуюся в Крыму военную технику.