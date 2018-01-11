Сеть контейнеров для сбора батареек накроет весь Татарстан

(Казань, 11 января, «Татар-информ», Оксана Романова). В ближайшее время пилотный проект Министерства экологии РТ по приему от населения Казани отработанных батареек в спецконтейнеры, установленные в ноябре 2017 года в 30 точках города, будет поэтапно распространен на другие города республики. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы ведомства Айгуль Амирова.

«Мы меняем логистику, потому что у нас есть точки, где было собрано лишь по две-три батарейки за два месяца. То есть мы увидели, что необходимости в таких контейнерах в этих местах нет, но при этом есть другие места, где просят их установить, хотят, звонят и говорят "Дайте!". Мы ставим дополнительные урны и в других местах. Кроме того, есть урны, которые заполняются быстрее, чем мы рассчитывали, поэтому там мы делаем специальные контейнеры в два раза больших размеров. А некоторые контейнеры мы хотим уже перенаправить в другие города республики. То есть оттуда, где они были не востребованы, мы забираем контейнеры и отправляем в районы», – рассказала о перспективах реализации проекта собеседница агентства.

Она также уточила, что из 30 контейнеров, с которых начинался проект, сегодня, 11 января, пять снова установили после перерыва на новогодние праздники. Это точки сбора в холле Министерства экологии и природных ресурсов РТ (ул. Павлюхина, д. 75), в ТРК «Тандем» (пр. Ибрагимова, д. 56), в магазине «Леруа Мерлен» (пр. Амирхана, д. 3), в ТРЦ «Южный» (пр. Победы, д. 91) и в супермаркете «Бахетле» (ул. Павлюхина, д. 57).

«Завтра еще пять установим (в ТЦ «Горки Парк» на ул. Р. Зорге, д. 11б, в ТЦ «Проспект» на пр. Победы, д. 50а, в ТРЦ «Франт» на ул. Фучика, д. 90, в магазине «Леруа Мерлен» на Оренбурском тр., д. 174 и в гипермаркете Selgros Cash&Carry на Мамадышском тр., д. 32 – прим. Т-и). Затем по необходимости будем добавлять. Сейчас наша основная задача – чтобы контейнеры стояли в каждом районе Казани», – подчеркнула Амирова.

Она также отметила, что, поскольку проект является пилотным, сейчас он проходит стадию изучения «всевозможных вариантов с разных сторон».

«Надо посмотреть, насколько в районах народ готов пользоваться такими контейнерами. Но уже сейчас мы поняли для себя, что казанцы сознательно уже готовы к этому, проект себя хорошо зарекомендовал. Мы даже не думали, что за два месяца соберется 5 т батареек», – призналась руководитель пресс-службы ведомства.

К слову, на новогодние каникулы все 30 контейнеров временно были убраны со всех экологических постов сбора в Казани. Из соображений безопасности отработанные батарейки должны изыматься обслуживающей компанией ежедневно независимо от наполнения емкостей, но поскольку организация не работала в праздники, урны временно убрали.

Отработанные батарейки требуют особой схемы утилизации, так как содержат олово, ртуть, цинк, магний, никель, кадмий и свинец. В связи с этим они классифицируются как чрезвычайно опасные отходы.