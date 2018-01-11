Экологи скорректировали карту пунктов приема отработанных батареек в Казани

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Министерство экологии и природных ресурсов РТ по итогам двух месяцев реализации проекта скорректировало карту пунктов приема отработавших батареек в Казани.

Пять пунктов приема сегодня возобновили свою работу после новогодних праздников. Благодаря стартовавшему в ноябре проекту удалось собрать более 5 т отработавших батареек. Проанализировав результаты, Минэкологии пришло к выводу, что в местах, где сбор батареек малоэффективен, контейнеры стоит убрать, а в оживленных точках следует поставить новые урны, причем больших объемов.

В настоящее время контейнеры установлены в холле Министерства экологии и природных ресурсов РТ (ул. Павлюхина, д. 75), в ТРК «Тандем» (пр. Ибрагимова, д. 56), в магазине «Леруа Мерлен» (пр. Амирхана, д. 3), в ТРЦ «Южный» (пр. Победы, д. 91) и в супермаркете «Бахетле» (ул. Павлюхина, д. 57). В ближайшее время спецурны появятся в ТЦ «ГоркиПарк» (ул. Р. Зорге, д. 11б), «Проспект» (пр. Победы, д. 50а), в ТРЦ «Франт» (ул. Фучика, д. 90), в магазине «Леруа Мерлен» (Оренбурский тр., д. 174) и в гипермаркете Selgros Cash&Carry (Мамадышский тр., д. 32).