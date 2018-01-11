На очистку улиц Казани от снежных завалов вновь выйдут более 500 рабочих

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Сегодня на очистку улиц Казани от снега выйдут 519 дорожных рабочих и 321 единица специальной техники. Это почти столько же, как и вчера (521 рабочий и 321 единица техники), привел данные Комитет внешнего благоустройства исполкома столицы.

За минувшие сутки с улиц Казани было вывезено 7 тысяч 997 тонн снега. Дороги посыпали 542 тоннами противогололедных средств, в том числе 71 тонной реагентов 471 тонной песко-соляной смеси.

Ранее сообщалось, что из-за неустойчивой погоды в январе на казанские дороги высыпали в 1,6 раза больше реагентов.

