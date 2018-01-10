Из-за неустойчивой погоды в январе на дороги Казани высыпали в 1,6 раза больше реагентов

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Из-за неустойчивой погоды последних дней для устранения гололеда на дорогах Казани, как сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани, потребовалось более 889 тонн противогололедных средств – 69 тонн реагента и 820 тонн песко-соляной смеси. Это в 1,6 раза больше, чем во время обильных снегопадов в декабре, когда за девять дней Казань засыпало 80 тоннами снега.



В целом, как констатировал глава Комитета по благоустройству Игорь Куляжев, последний месяц года двукратно побил показатели снежных осадков.

Кроме того, коммунальщики вывезли с улиц Казани в 2,4 раза больше снега, чем при средней интенсивности снегопадов, – 8737 тонн. К слову, в штатном режиме дорожные службы вывозят около 3,7 тыс. тонн снега в сутки. Чтобы справиться с осадками, к уборке были привлечены 491 дорожный рабочий (штатно 350 – 400) и 608 единиц специальной техники.

Сегодня на уборку снега выйдут еще больше рабочих (521). Однако количество спецтехники планируется сократить почти вдвое (321).

Всего с начала зимнего периода с улиц столицы РТ уже вывезено более 224,6 тыс. тонн снега.



