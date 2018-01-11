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Спорт

Рочина близок к переходу из «Рубина» в «Бетис»

11 января 2018, 13:28

Испанский клуб хочет договориться с казанским на выгодных условиях, поскольку руководство «Рубина» намерено избавиться от легионеров.
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(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Полузащитник казанского «Рубина» Рубен Рочина близок к переходу в испанский «Бетис». Представители севильского клуба надеются получить игрока на выгодных для себя условиях, поскольку руководство «Рубина» намерено избавиться от легионеров. Об этом сообщает Football Espana.

Рочина вместе с Сигурдссоном, М’Вилой, Сонгом и Лестьенном не поехал на тренировочный сбор команды в ОАЭ. Главный тренер казанцев Курбан Бердыев отметил, что их «попросили найти себе новые клубы». Прошлым летом «Бетис» уже пытался подписать Рочину, но не сумел договориться с казанским клубом.

В «Рубин» Рочина перешел в 2016 году. Ранее полузащитник выступал за «Гранаду», «Блэкберн», «Райо Вальекано» и «Сарагосу».


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