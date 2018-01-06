Курбан Бердыев: «Мы обратились к легионерам, чтобы они нашли себе клубы»

(Казань, 6января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев перед вылетом на сбор в ОАЭ прояснил ситуацию с легионерами, сообщив клубной пресс-службе, что большинству из них предложили искать новые команды.

«Мы с оптимизмом смотрим на сборы, — цитирует клубная пресс-служба Бердыева. — Надеемся, что плодотворно поработаем все три сбора. Другой вопрос, что есть определенные трудности с игроками, которых мы попросили найти клубы. В связи с клубной ситуацией мы обратились к легионерам, чтобы они нашли себе клубы. Из легионеров едут только Сесар Навас, Мийо Цакташ, Гекдениз Карадениз и Сердар Азмун. Всех остальных мы попросили найти клубы и надеемся, что они с пониманием к этому отнесутся. Безусловно, будет необходимо доукомплектование, но это только одного игрока в среднюю линию. Речь идет об аренде, не о покупке. И, возможно, если уйдет Мориц Бауэр, мы вернем Виталия Устинова. Вот эти трансферные изменения в ближайшее время планируются», — сообщил Бердыев.

Наставник «Рубина» пояснил, кто именно из легионеров ищет новые команды. На сегодня в заявке казанцев помимо Цакташа, Гекдениза, Наваса и Азмуна находятся следующие иностранцы: защитники швейцарец Мориц Бауэр, исландец Рагнар Сигурдссон, испанец Карлос Самбрано, полузащитники француз Янн М’Вила, камерунец Александр Сонг, испанец Рубен Рочина, иранец Реза Шекари, нападающий бельгиец Максим Лестьенн.

«Бауэр вчера улетел на медобследование. Что касается остальных, то они ищут клубы», — сказал Бердыев.

Таким образом наставник «Рубина» подтвердил свой курс на избавление команды от дорогостоящих легионеров, продолжая доверять тем, кто давно ему предан лично и своей игрой доказывает надобность «Рубину».