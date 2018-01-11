В Казани советскую застройку от Роторной до Павлюхина готовят к тотальной реновации

(Казань, 11 января, «Татар-информ», Оксана Романова). Инженерно-исследовательский институт «Казгражданпроект» разрабатывает новую планировку территории между улицами Роторная, Хади Такташа, Назарбаева (бывшая Эсперанто) и Агрономическая. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба мэрии Казани.

В границы проекта планировки входит в том числе улица Павлюхина, где разрешением на строительство от 22 декабря застройщику ООО «СтройИнвестКонсалтинг» (территория компании «Унистрой») согласовано возведение за существующим Российским исламским институтом центра семейного отдыха. Согласно намерениям инвестора, размерами он будет превышать даже ТЦ «Мега» в микрорайоне Азино.

Однако гигантская новостройка в пять этажей площадью 137 тыс. кв. м (на 17 тыс. кв. м больше, чем у «Меги») и развлекательной зоной, под которую отводится 35 процентов площадей, окажется вовсе не единственным торгово-развлекательным центром на этой территории.

По расчетам градостроителей, реновация территории позволит комфортно проживать здесь не менее чем 26 тыс. 337 жителям. В их числе со временем окажутся жильцы не только уже построенных и продолжающих строиться здесь новых жилых комплексов «Симфония» (группа компаний «Фон») и «Сокольники» («Унистрой»), но и других многоквартирных домов. Всего проект планировки предусматривает возведение жилой застройки общей площадью около 130 тыс. кв. м, сопутствующих объектов обслуживания населения, школ и детских садов.

На месте снесенных перед Универсиадой домов барачного типа, располагавшихся по улице Назарбаева (ранее Эсперанто) напротив филармонии, планируется в несколько этапов возвести гостиничный комплекс. Ранее администрация города заявляла о намерении построить здесь комфортное, но при этом крайне недорогое жилье.

Кроме того, в ближайшее время будет реализован проект комплексного обновления Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая. Выстроенное в П-образной форме здание предполагается замкнуть со стороны двора в единое пространство, перенести вход в прилегающий и также запланированный к обновлению парк (подробности читайте на сайте агентства в ближайшее время).

Однако, подчеркнул представитель пресс-службы мэрии, ранее предложенный проект планировки территории направлен на доработку. Возможно, после корректировки градостроители предложат и другие идеи реновации застройки, сложившейся в советское время и вошедшей в стадию угасания в 1990-е годы.