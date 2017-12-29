В Казани рядом с Исламским институтом построят превосходящий «Мегу» развлекательный центр

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ», Оксана Романова). В Казани в непосредственной близости от Российского исламского института на Газовой, 19 к 2020 году будет построен превышающий по площади ТЦ «Мега» Центр семейного отдыха. На днях разрешение на строительство выдано партнеру компании «Унистрой», девелоперу UD Group, подтвердил ИА «Татар-информ» заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров.

«Мы согласовали эскизный проект. Застройщик-инвестор заказывал разработку анализа емкости рынка и расположения этого места. В этой бизнес-модели они просчитывали, кто к ним будет ходить, сколько людей, откуда. С нашей стороны по генплану там остается жилая зона, смешанная с административными территориями. Но чего-то грандиозного, не считая того, что уже построено, не предполагается», – пояснил Тимур Кадыров.

Здание в пять этажей площадью 137 тыс. кв. м, что на 17 тыс. кв м меньше, чем у «Меги», разместится напротив бывшего ипподрома, в том числе на территории бывшего трамвайного депо – в квадрате улиц Павлюхина, Газовая и Спартаковская.

«Эта локация – центральная в городе. Здесь очень высокая плотность населения и плотность будущей застройки, мы рассчитываем на весь город. 35 процентов площадей будет отдано под развлекательную зону, зону для семейного отдыха и мероприятия. Сейчас именно развлекательных центров в Казани не существует, за исключением Fun24, есть только торгово-развлекательные. А это разные категории. Мы же целенаправленно строим центр семейного отдыха», – сказала директор «СтройИнвестКонсалтинг» Валентина Сахабеева.

Строительство, по ее словам, планируют начать уже в январе 2018, закончить – в 2020 году. Для того чтобы не создавать неудобства для расположенного по соседству Российского исламского университета и детского сада, воспитанниками которого в том числе являются дети жильцов ЖК «Сокольники», также принадлежащего застройщику ТРЦ, компания намерена применить технологию вдавливания свай, а не вколачивания.

«С Исламским институтом мы, конечно, взаимодействуем. Мы уважительно относимся к религии и строили мечеть сами, да что говорить – я сама мусульманка уже 20 лет. У Исламского института был один очень важный вопрос – чтобы мы забивкой свай не мешали их учебному процессу. Мы приняли непростое финансово емкое решение и заменили забивку свай на вдавливание. Эта технология новая для нас, хотя уже несколько лет применимая в строительстве, очень интересная, на 16 млн дороже, чем технология забивки свай. Это будет экспериментальный опыт для нас самих», – отметила собеседница агентства.

Она также подчеркнула, что под управлением компании UD Group находятся три формата нежилых зданий – бизнес-центры, торговые центры и гостиничные центры. Имея четыре гостиницы и два бизнес-центра, компания намерена теперь развивать торговое направление.



Так, например, компании принадлежит открытый в декабре прошлого года ТЦ «Горки-Парк», еще один планируется построить по улицах Хади Такташа и Ершова.

«На Хади Такташа в ближайшее время планируем получить разрешение на строительство. По Ершова получено заключение межведомственной комиссии – все в порядке, но строить пока не начали», – анонсировала перспективу застройки Сахабеева.

