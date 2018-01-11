Владимир Алекно: «От нас все ждут только побед»

(Казань, 11 января, «Татар-информ»). Наставник волейбольного клуба «Зенит-Казань» Владимир Алекно после победы над новоуренгойским «Факелом» в чемпионате России отметил, что его команда из-за постоянных перелетов и матчей почти не тренируется. Об этом сообщает пресс-служба «Факела».

Матч 18-го тура российской Суперлиги между «Факелом» и казанским «Зенитом» прошел 10 января в Новом Уренгое и завершился уверенной победой гостей в трех партиях. Самым результативным игроком встречи с 16 очками стал диагональный «Зенита» Максим Михайлов.

После матча главный тренер казанцев Владимир Алекно отметил, что доволен своей командой. «У нас сейчас проходит непростое турне, был сложный матч в Белгороде, непростой перелет, смена часовых поясов и такой ритм, когда вот уже полтора месяца мы летаем, играем и практически не тренируемся. В таком режиме сегодня команда показала максимум концентрации и выдала хороший волейбол, я доволен. Конечно, все ждут от нас только побед и считают, что игроки должны… А они ничего не должны – поражения могут иметь место и в дальнейшем, это спорт, а они – люди. Они имеют право быть уставшими, у них может что-то не получаться. Но тот настрой, который был сегодня, – за него хвалю, молодцы», – подчеркнул наставник «Зенита».