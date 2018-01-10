Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Факел» в чемпионате России

(Казань, 10 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Игроки казанского «Зенита» одержали победу в матче 18-го тура чемпионата России — в Новом Уренгое волейболисты из столицы Татарстана переиграли местный «Факел». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу казанцев.

Молодой, да ранний «Факел» в нынешнем сезоне показывает отличный результат — команда располагается на третьей строчке турнирной таблицы вслед за титанами российского волейбола «Белогорьем» и казанским «Зенитом». Именно в столице Татарстана новоуренгойцы потерпели свое последнее поражение в нынешнем чемпионате страны: 30 сентября подопечные Камилло Плачи отчаянно сражались с соперником, но уступили в пяти партиях. С тех пор «Факел» на внутренней арене не проигрывал никому — 12 побед в 12 матчах. Костяк команды из Нового Уренгоя составляют молодые волейболисты, а настоящими лидерами являются 22-летние Дмитрий Волков и Егор Клюка. Первый регулярно добавляет огня игре «Факела», а второй максимально надежен в любых, даже самых сложных ситуациях. Еще одним преимуществом команды из Нового Уренгоя является сыгранность: в стартовой шестерке «Факела» по сравнению с прошлым сезоном изменилась лишь одна позиция. «Зенит» в прошлом туре на выезде проиграл «Белогорью» в пяти сетах — это поражение стало для подопечных Владимира Алекно уже вторым в нынешнем сезоне. Болезненной осечка стала еще и потому, что украла лидерство у казанских волейболистов: впервые за год с небольшим «зенитовцы» уступили первую строчку в турнирной таблице российского чемпионата. В Новый Уренгой казанцы отправились прямиком из Белгорода, получив возможность реабилитироваться перед своими болельщиками уже три дня спустя неприятного поражения.

У обеих команд в стартовых шестерках вышли сильнейшие: Алекно выпустил на площадку связующего Александра Бутько, доигровщиков Вильфредо Леона и Мэтью Андерсона, диагонального Максима Михайлова, блокирующих Артема Вольвича и Алексея Самойленко, либеро Алексея Вербова. Противостоять этим титанам волейбола у «Факела» отправились доигровщики Клюка и Волков, блокирующие Вадим Лихошерстов и Иван Яковлев, связующий Валентин Безруков, диагональный Павел Мороз и либеро Владимир Шишкин.

Благодаря острой подаче Яковлева и техничной игре Клюки хозяева уже на старте первой партии заполучили небольшое преимущество (6:4). Казанцы в основном атаковали с краев сетки усилиями Михайлова и Леона. Именно на подаче диагонального «Зенита» гости сумели сравнять счет и даже чуть выйти вперед — на первый технический перерыв команды ушли при минимальном отрыве Казани. Сразу после паузы Леон и Вольвич эйсами принесли своей команде два брейка, которые вскоре были отыграны: максимально агрессивную подачу исполнил Волков, и хозяева дважды подряд блоком закрыли Андерсона и Михайлова. Возможность оторваться гости все же нашли — надежность Леона и Михайлова, а также высокий блок помогли подопечным Алекно сообразить преимущество в пять очков (13:18). Чуть позже казанский диагональный фактически решил все вопросы о победителе сета мощнейшим эйсом. В оставшейся части партии новоуренгойцы подтянулись в счете, но не более — ошибки на подаче не позволили хозяевам по-настоящему бороться в концовке первого игрового отрезка.

Вторая партия началась с мощнейшей подачи Бутько: четыре брейка, два их которых — эйсы. Оправившись от такого старта сета, новоуренгойцы успешно наладили контригру и к первому техническому перерыву чуть сократили отрыв соперника (5:8). Развить погоню в еще более крупных масштабах хозяевам не позволил Леон — на подаче кубинца «зенитовцы» совершили рывок 4:0. Именно подача казанцев стала неразрешимой задачей для подопечных Плачи: Шишкин частенько проваливался в приеме, поэтому связующий «Факела» Безруков не имел возможности загружать передачами своих центральных блокирующих. Вдобавок к этому новоуренгойцы сами не ставили неразрешимым задач перед соперником на подаче — временами хозяева ошибались в этом элементе чаще, чем исполняли его удачно. За счет этого казанцы довели свой отрыв до уверенного (14:20) и получили возможность спокойно чувствовать себя в концовке сета. Точку в партии темповой атакой поставил Самойленко — 25:19 и 2:0 в пользу «Зенита».

В третьей партии «зенитовцы» начали чуть чаще ошибаться — пара атак в аут, и лидерство в сете уже упущено. На помощь подопечным Алекно в очередной раз пришла подача: провал «Факела» в приеме подарил Казани несколько фриболов, которые гости уверенно реализовали. Впрочем, рук подопечные Плачи не опустили и вскоре достали соперника — эйс Мороза установил на табло равный счет (12:12). «Зенит» на себе потащил в очередной раз Леон: выйдя на подачу после второго технического перерыва, доигровщик оформил три эйса подряд. Кубинца даже не смутил тайм-аут Плачи, взятый именно под подачу Леона — одной из подач навылет Вильфредо выстрелил сразу после тренерской паузы. Этот спурт помог «Зениту» провести сет по сценарию первых двух: к концовке подопечные Алекно имели комфортный отрыв (15:20), чтобы в спокойной обстановке отпраздновать итоговую победу. На последние пару розыгрышей Алекно выпустил резервистов, которые отдали сопернику несколько очков. Глобально эта локальная неудача ничего не изменила — де-юре победу Казани принесла ошибка Мороза на подаче. 3:0 в пользу «Зенита» — Казань во второй раз в сезоне обыгрывает Новый Уренгой.

Волейбол, мужчины. Чемпионат российской Суперлиги сезона 2017/2018. 18-й тур.

«Факел» (Новый Уренгой) — «Зенит-Казань» — 0:3 (18:25, 19:25, 20:25).