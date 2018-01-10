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Общество, Культура

Стали известны дата и место прощания с Владимиром Шаинским

10 января 2018, 23:47

Гражданская панихида, по предварительным данным, состоится 16 января в Центральном доме литераторов в Москве.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Гражданская панихида по композитору Владимиру Шаинскому, по предварительным данным, состоится 16 января в Центральном доме литераторов в Москве. Об этом ТАСС сообщил сын композитора Вячеслав.

«Предварительная договоренность – 16-е число, Дом литераторов», – сказал он.

По его словам, точная дата зависит от сроков оформления необходимых документов в США.

Владимир Шаинский умер на 93-м году жизни. По словам его сына, причиной смерти стал пожилой возраст и перенесенная операция по онкологии. 


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