Стали известны дата и место прощания с Владимиром Шаинским

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Гражданская панихида по композитору Владимиру Шаинскому, по предварительным данным, состоится 16 января в Центральном доме литераторов в Москве. Об этом ТАСС сообщил сын композитора Вячеслав.

«Предварительная договоренность – 16-е число, Дом литераторов», – сказал он.

По его словам, точная дата зависит от сроков оформления необходимых документов в США.

Владимир Шаинский умер на 93-м году жизни. По словам его сына, причиной смерти стал пожилой возраст и перенесенная операция по онкологии.