Сын Шаинского рассказал о причинах смерти отца

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Сын скончавшегося композитора Владимира Шаинского Вячеслав рассказал о причинах смерти отца. Об этом пишет газета «Известия».



По словам Вячеслава Шаинского, артист умер в ночь 25 декабря в одной из клиник Сан-Диего (США) после тяжелой болезни. У композитора – автора хитов «Чебурашки» и «Антошки» – было онкологическое заболевание.



«Подтверждаю смерть отца. Он скончался в больнице в США. Это последствия перенесенной операции и, кроме того, возраст. 92 года ему исполнилось 12 декабря», — рассказал Вячеслав Шаинский.



По его словам, у отца была операция. «Был рак. Потом сделали ее (операцию – прим. Т-и), вроде бы состояние улучшилось. Но такие вещи в таком возрасте без следа не проходят», — отметил родственник артиста.



Владимир Шанский с 2004 года жил в США.



Ранее стало известно о смерти композитора. Артист ушел из жизни на 93-м году жизни.