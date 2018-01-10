Глава «КАМАЗа» заявил об уверенности в победе Путина на выборах

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Один из сопредседателей избирательного штаба Владимира Путина на предстоящих президентских выборах – глава «КАМАЗа» Сергей Когогин выразил уверенность в его победе.

«Давайте не будем сегодня делать прогнозы и называть цифры. Мы, соглашаясь представлять интересы Путина на время избирательной кампании, конечно, сочли, что он наиболее достойный человек, и уверены в его победе. Мы будем делать все, чтобы это произошло, а проценты мы пока прогнозировать не беремся», – приводит слова Когогина ТАСС.

Глава «КАМАЗа» также выразил уверенность, что требуемое число подписей за Путина будет собрано точно в срок. «Есть уверенность, что до конца января подписей будет собрано более чем достаточно, и мы подадим в ЦИК все подписные листы», – отметил он, добавив, что во всех регионах России уже развернуто 625 точек сбора подписей. Также Когогин заявил об уверенности в высоком качестве подписных листов.

Ранее стало известно, что Сергей Когогин стал одним из сопредседателей избирательного штаба Владимира Путина. Помимо него сопредседателями штаба стали руководитель созданного под патронажем Путина образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и директор Центра детской гематологии и онкологии им. Димы Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.