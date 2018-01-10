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Сергей Когогин стал одним из сопредседателей штаба Владимира Путина

10 января 2018, 18:12

У избирательного штаба действующего Президента России Владимира Путина будет три сопредседателя.
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(Набережные Челны, 10 января, «Татар-информ»). Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин стал одним из сопредседателей избиркома действующего Президента России Владимира Путина, баллотирующегося на очередной президентский срок, сообщает ТАСС. 

У избирательного штаба Путина будет три сопредседателя. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь штаба, журналист ВГТРК Андрей Кондрашов.

Помимо Когогина, сопредседателями штаба стали руководитель созданного под патронажем Путина образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и директор Центра детской гематологии и онкологии им. Димы Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.

 


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