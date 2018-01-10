Сергей Когогин стал одним из сопредседателей штаба Владимира Путина

(Набережные Челны, 10 января, «Татар-информ»). Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин стал одним из сопредседателей избиркома действующего Президента России Владимира Путина, баллотирующегося на очередной президентский срок, сообщает ТАСС.
У избирательного штаба Путина будет три сопредседателя. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь штаба, журналист ВГТРК Андрей Кондрашов.
Помимо Когогина, сопредседателями штаба стали руководитель созданного под патронажем Путина образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и директор Центра детской гематологии и онкологии им. Димы Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.