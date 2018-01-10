Жители Нижнекамска смогут слетать на матчи ЧМ-2018 за пять рублей

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Нижнекамские болельщики смогут долететь до городов-организаторов матчей чемпионата мира по футболу за пять рублей, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Таким образом компания «Аэрофлот» решила помочь жителям России, чтобы обеспечить массовую поддержку национальной сборной.

В список городов, откуда можно вылететь на матчи за пять рублей, включен и Нижнекамск. В цену входят все таксы и сборы. Главное условие – иметь билет на игру и паспорт болельщика. Обратный билет стоит также пять рублей.



Ранее сообщалось, что оргкомитет «Россия-2018» ведет переговоры с Международной федерацией футбола (FIFA) об увеличении количества бюджетных билетов для граждан России. Всего FIFA выделила 350 тыс. бюджетных билетов. Возможно, что их количество увеличат на 80 – 100 тыс.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мундиаля примут 11 российских городов. В Казани в матчах группового этапа сыграют сборные Франции, Австралии, Испании, Ирана, Германии, Южной Кореи, Польши и Колумбии.