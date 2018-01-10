В Казани перенесено открытие выставки Альфрида Шаймарданова «Наше все»

(Казань, 10 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Выставка казанского художника Альфрида Шаймарданова «Наше все» откроется в национальной галерее «Хазинэ» 19 января. Ранее сообщалось, что мероприятие состоится на день раньше, 18 января.

«Наше все» – так назван триптих художника, посвященный великим российским поэтам. Выставку с этим же названием Альфрид Шаймарданов посвятил 25-летию своего творчества, которое отмечается в 2018 году.

«Свою первую картину маслом “Шар улетел” я написал в 1993 году. Впоследствии она попала на республиканскую выставку “Авангард. Вчера. Сегодня. Завтра”, которая прошла в Казани тогда же. Сегодня достаточно большое количество моих картин находится в частных коллекциях, однако меня это вовсе не радует. Я работаю над тем, чтобы они оказывались в музеях», – поделился мнением с корреспондентом ИА «Татар-информ» художник.

Не только в частных руках, но и в фондах многих музеев можно встретить картины знаменитого казанца. Так, в ноябре прошлого года в Екатеринбурге афишей, лицом первой выставки Музея наивного искусства стала работа Шаймарданова «Ожидание».

Последняя персональная выставка художника в Казани проходила семь лет назад на площадке в НКЦ. «Мне приятно констатировать, что на январской выставке будут представлены картины практически всего моего творческого пути. Знаково и то, что именно в этом году мы отмечаем столетие со дня памяти классика наивной живописи Нико Пиросмани», – говорит Альфрид Шаймарданов.