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Культура

В «Хазине» откроется выставка наивной живописи Альфрида Шаймарданова «Наше все…»

10 января 2018, 00:10

Заглавием выставки послужило название триптиха художника, где он в абстрактной форме изобразил поэтов, признанных национальным российским достоянием.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ»). В Национальной галерее «Хазине» 18 января откроется выставка наивной живописи татарстанского художника Альфрида Шаймарданова «Наше все...». Заглавием выставки послужило название триптиха художника, где он в абстрактной форме изобразил поэтов, признанных национальным российским достоянием, сообщает пресс-служба галереи.

По мнению известного кинорежиссера Марины Разбежкиной, картины Шаймарданова — это даже не столько высокое искусство, сколько способность сказать нечто, что забыто огромным количеством людей, это редчайший дар, невероятно ценный тем, что помогает нам вспомнить забытое — свое историческое детство.

Художник, творчество которого по праву относят к наивному направлению, создает картины, отражающие весь спектр эмоционального проживания человеком своей биографии: радости и драмы, счастье и горести, проблемы общества и отдельного человека. Наивная живопись, не соблюдающая границы академического искусства, самобытно, свободно, очень индивидуально открывает зрителю мир образов и смыслов.

Художник создал собственную мифологию, которая очень специфична. Ее создает человек, проросший корнями в городскую, «образованную» почву, а потому за наивностью форм в его картинах стоит лукавая философия жителя города, поглотившего массу окружающей информации.


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