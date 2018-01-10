В Татарстане за год увеличилось число обращений жителей по проблемам ЖКХ

(Казань, 10 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В адрес Уполномоченного по правам человека в Татарстане в прошлом году поступило 259 обращений граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В 2016 году устных и письменных обращений было 237. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Число обращений граждан увеличилось, может, не настолько много, но порядка 300 мы получили», – сказала Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

По ее словам, самое большое число обращений касается непредоставления потребителям информации управляющими организациями по правомерности начислений платы за коммунальные услуги (электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение) и сверки расчетов.

«Управляющие компании не дают четкие ответы на обращения граждан по конкретным счетам-фактурам, лишь формальные выписки из норм законодательства, что жителей не устраивает. В таких случаях споры можно было разрешить уже на стадии рассмотрения претензий о несогласии с расчетами при условии внимательного отношения к этим вопросам. А люди в конечном итоге вынуждены обращаться в суды», – подчеркнула Сабурская.

На втором месте – споры по размерам выплаты субсидий лицам, относящимся к категории инвалидов. Так, многие управляющие организации передают недостоверные сведения в органы соцзащиты по вопросам начислений за жилищно-коммунальные услуги, по которым полагаются субсидии отдельным категориям граждан.

Также татарстанцы обращались из-за необоснованного установления платы за информационные и иные дополнительные услуги.

«Были и судебные заседания, где мы принимали участие. Например, ситуация, когда устанавливают шлагбаумы на территории домов и эти услуги должны оплачивать все граждане, хотя не все являются собственниками жилья и не всегда они принимали участие в собраниях собственников жилья», – отметила Уполномоченный по правам человека в РТ.

Кроме того, поступали жалобы на проведение управляющими организациями общих собраний собственников с нарушением требований Жилищного кодекса РФ и на неправильное начисление платы за коммунальные услуги по нежилым помещениям домов.

По вопросам ЖКХ поступает немало обращений и в «Народный контроль». Так, в этом году в категории «Жилищно-коммунальные услуги» опубликовано 5037 заявок, из них решено 4739, что составляет 94 процента от их общего числа. Статус «запланировано» присвоен 176 уведомлениям, «мотивированный отказ» – 114, восемь уведомлений находятся в работе.

Большая часть заявок касается неудовлетворительного содержания общедомового имущества, качества предоставления коммунальных услуг; обоснованности начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги и высокой стоимости общедомовых нужд.