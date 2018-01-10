В Татарстане будет составлен рейтинг управляющих компаний

(Казань, 10 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в этом году будет составлен рейтинг управляющих компаний. Уже определен ряд критериев, по которым будет оценена их работа в 2017 году. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил исполнительный директор Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ, член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов.

Как рассказал спикер, среди планов центра на текущий год – проведение обучения для средних школ в формате классного часа на тему «Молодежь и ЖКХ», видеосеминаров по жилищно-коммунальному хозяйству, Всероссийского дня соседей.

«Всероссийский день соседей – хорошее мероприятие, которое проводится в мае. В этом году мы хотим очень плотно поработать, потому что в прошлые годы данный проект по сближению соседей не реализовывался. Хотим принять в нем участие», – отметил Романов.

Он также проинформировал, что запускается в работу новый сайт Центра общественного контроля – «В помощь собственнику». «Сайт будет достаточно информативный и простой для каждого пользователя. На нем можно будет оставить жалобу, пройти обучение», – заметил спикер.

Кроме того, планируется провести конференцию «Общественный контроль в ЖКХ», игру «ЖЭКА» среди высших и средних учебных заведений. «Цель в том, чтобы молодое поколение разобралось в вопросах ЖКХ в процессе игры», – пояснил Романов.

Он добавил, что для обучения работников товариществ собственников жилья и управляющих компаний будут разработаны учебные планы.

К слову, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства жители Татарстана могут позвонить на телефон горячей линии Центра общественного контроля: 8 (843) 236-29-97.

«В течение прошлого года нам позвонили около 70 тыс. собственников многоквартирных домов, в основном жители Казани. 39 процентов обратились с вопросами начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, 14 процентов – из-за неудовлетворительного качества жилищно-коммунальных услуг, по 8 процентов – из-за неудовлетворительного состояния многоквартирного дома и по законности действий управляющих организаций, 2 процента – по капитальному ремонту. Были звонки и по другим вопросам», – заключил Романов.