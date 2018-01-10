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В Татарстане запустят мобильное приложение «Мой дом» по вопросам ЖКХ

10 января 2018, 12:42 , Фото: Султан Исхаков

В Татарстане запустят мобильное приложение «Мой дом» по вопросам ЖКХ Мобильное приложение поможет в части внесения и контроля оплаты за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги.
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(Казань, 10 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в ближайшее время будет запущено мобильное приложение «Мой дом». Оно позволит гражданам быть в курсе всех событий жилищно-коммунального хозяйства по своему дому. Об этом сообщила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

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Спикер рассказала, что новое мобильное приложение станет помощником в части внесения и контроля оплаты за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги, подачи обращений по возникающим проблемам.

«Кроме того, компетентные надзорные органы и сами граждане смогут осуществлять анализ и контроль деятельности управляющих организаций, получать рейтинговые данные по отдельным составляющим их деятельности», – подчеркнула Сария Сабурская.

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Она считает, что мобильное приложение «будет большим подспорьем при предоставлении жилищно-коммунальных услуг татарстанцам».

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По словам спикера, инициаторами нововведения стали Уполномоченный по правам человека в РТ, Государственная жилищная инспекция, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ и Министерство информатизации и связи республики.


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