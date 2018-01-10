Семья планирует похоронить Михаила Державина на Новодевичьем кладбище

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Народного артиста России Михаила Державина, возможно, похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкого друга семьи.

Он также уточнил, что окончательное решение еще не принято. «Все только произошло», – сказал он.

В столичной мэрии заявили, что обращений от родни и коллег Державина с просьбой похоронить его на Новодевичьем кладбище еще не поступало.

Советский и российский актер театра и кино, актер Московского театра сатиры Михаил Державин скончался сегодня в Москве. Ему был 81 год. Причиной смерти стала продолжительная болезнь и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Ранее сообщалось, что дату прощания и похорон объявят позднее.