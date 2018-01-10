Скончался актер Михаил Державин

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Советский и российский актер театра и кино, актер Московского театра сатиры Михаил Державин скончался в Москве. Ему был 81 год, сообщает РИА «Новости».

Державин умер после продолжительной тяжелой болезни.

Дату прощания и похорон объявят позднее.

Летом 2017 года Михаил Державин попал в реанимацию одной из московских больниц с инфарктом.



Михаил Державин – прославленный советский и российский актер театра и кино. С 1967 года играет в московском Театре сатиры. На его сцене Державин исполнил более 30 ролей в спектаклях по классическим и современным произведениям, в том числе в «Ревизоре», «Вишневом саде» и «Тартюфе». Кинозрителям артист знаком по ролям в фильмах «Жених из Майами», «Бабник», «Моя морячка», «Настоящий мужчина», «Новый Одеон», «Ночной визит», «Следствие ведут знатоки. Дело 15. Ушел и не вернулся» и многих других.

Ранее сообщалось, что скончался оперный певец Александр Ведерников.



