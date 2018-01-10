Все новости Татарстан Россия

Происшествия

На теле пропавшей в Нижнекамском районе лыжницы 11 ножевых ранений

10 января 2018, 10:11

Волонтеры обнаружили израненное тело девушки в лесу на территории базы отдыха «Алнаш».
В Нижнекамске пропавшая лыжница найдена мертвой
Глава Удмуртии поздравил четырехкратную олимпийскую чемпионку Галину Кулакову с днем рождения

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). На шее и голове пропавшей в Нижнекамском районе лыжницы 11 ножевых ранений , сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 29-летняя девушка с мужем и маленькой дочерью отдыхали на базе «Алнаш» в поселке Красный Ключ. Накануне днем она отправилась кататься на лыжах и перестала выходить на связь. Супруг не смог отыскать ее самостоятельно и обратился за помощью.

Тело девушки удалось обнаружить волонтерам около двух часов ночи в лесу на территории базы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сейчас правоохранители осматривают место происшествия.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter