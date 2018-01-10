В Нижнекамске пропавшая лыжница найдена мертвой

(Набережные Челны, 10 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Нижнекамске нашли тело девушки, которая накануне пошла кататься на лыжах и пропала, сообщают местные группы в социальных сетях.

До этого в сетях появилась информация о том, что местная полиция и волонтеры ведут ее поиски. 9 января примерно в 14 часов на базе отдыха «Алмаш» девушка вышла на трассу покататься на лыжах и перестала выходить на связь. На базе ее ждал муж с полугодовалым ребенком.

При себе у девушки имелся телефон, но в какой-то момент он стал недоступным. Сначала муж самостоятельно искал супругу, опрашивал отдыхающих. Осознав, что не в силах в одиночку обследовать всю трассу, он обратился за помощью.

На месте были организованы поисковые работы. К сожалению, девушку нашли мертвой. Официальная версия произошедшего пока не озвучивается. В социальных сетях высказывается предположение, что с девушкой что-то случилось, после чего она замерзла.