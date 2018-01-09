Скончался оперный певец Александр Ведерников

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). На 91-м году жизни скончался оперный певец, народный артист СССР Александр Ведерников, сообщает ТАСС.

О смерти артиста сообщил его сын – дирижер Александр Александрович Ведерников. Пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова уточнила, что о времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Отметим, 23 декабря 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Ведерникова с 90-летием. Медведев отметил уникальное дарование и драматический талант артиста.

Александр Ведерников – советский и российский оперный и камерный певец. С 1958 и в течение 32 лет Ведерников был солистом Большого театра. С 2006-го – педагогом по вокалу в Большом театре. С 2008 года руководил театром «Русская опера» в Москве.

В 1976 году музыкант получил звание народного артиста СССР. В 1971 году награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1988-м – орденом Дружбы народов, в 2002-м – «За заслуги перед Отечеством» IV степени.