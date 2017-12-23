Медведев поздравил оперного певца Александра Ведерникова с 90-летием

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил оперного певца, педагога Александра Ведерникова с 90-летием. Телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Медведев отметил уникальное дарование и драматический талант артиста.

«Уникальное дарование, драматический талант, способность перевоплощаться в самые разные образы позволили Вам покорить лучшие сцены мира. Блистать в операх Даргомыжского и Глинки, Римского-Корсакова, Бородина, Прокофьева», – говорится в поздравительной телеграмме.

Также премьер-министр отметил поразительную работоспособность Ведерникова и преданность делу.

«Ваше творчество – яркий пример щедрого, редкого по силе и многогранности таланта, поразительной работоспособности, преданности своему делу», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Александр Ведерников – советский и российский оперный и камерный певец. В 1976 году музыкант получил звание народного артиста СССР. В 1971 году награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1988-м – орденом Дружбы народов, в 2002-м – «За заслуги перед Отечеством» IV степени.