КНДР отправит спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). КНДР и Республика Корея заключили соглашение об участии северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал YTN.

Договоренность была достигнута в ходе прошедшей сегодня встречи представителей двух государств в приграничном населенном пункте Пханмунджом.

Ранее сообщалось, что Северная Корея собирается направить на Игры «делегацию высокого ранга», куда войдут артисты и демонстрационная команда мастеров по тхэквондо.

Зимняя Олимпиада 2018 года состоится в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.