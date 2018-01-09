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Политика, Спорт

КНДР отправит спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане

9 января 2018, 16:06

Договоренность между Северной и Южной Кореей была достигнута на переговорах в приграничном населенном пункте Пханмунджом.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). КНДР и Республика Корея заключили соглашение об участии северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал YTN.

Договоренность была достигнута в ходе прошедшей сегодня встречи представителей двух государств в приграничном населенном пункте Пханмунджом.

Ранее сообщалось, что Северная Корея собирается направить на Игры «делегацию высокого ранга», куда войдут артисты и демонстрационная команда мастеров по тхэквондо.

Зимняя Олимпиада 2018 года состоится в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. 


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