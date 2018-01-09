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КНДР направит на Олимпиаду в Южной Корее демонстрационную сборную тхэквондистов

9 января 2018, 09:54

Договоренность об отправке на ОИ-2018 «делегации высокого ранга» была достигнута в рамках переговоров представителей Сеула и Пхеньяна.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Северная Корея направит на Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане «делегацию высокого ранга», куда войдут артисты, а также демонстрационная команда мастеров по тхэквондо. Об этом заявил СМИ представитель Министерства объединения Республики Корея, сообщает «Интерфакс».

Договоренность была достигнута в рамках сегодняшних переговоров представителей Сеула и Пхеньяна.

Ранее сообщалось, что переговоры между делегациями Севера и Юга состоялись сегодня в приграничном пункте Пханмунджом. На переговорах был поднят вопрос о воссоединении разделенных границей семей.


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