КНДР направит на Олимпиаду в Южной Корее демонстрационную сборную тхэквондистов

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Северная Корея направит на Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане «делегацию высокого ранга», куда войдут артисты, а также демонстрационная команда мастеров по тхэквондо. Об этом заявил СМИ представитель Министерства объединения Республики Корея, сообщает «Интерфакс».

Договоренность была достигнута в рамках сегодняшних переговоров представителей Сеула и Пхеньяна.

Ранее сообщалось, что переговоры между делегациями Севера и Юга состоялись сегодня в приграничном пункте Пханмунджом. На переговорах был поднят вопрос о воссоединении разделенных границей семей.