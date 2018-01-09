Отравившиеся бытовым газом в Казани супруги находятся в тяжелом состоянии

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Отравившиеся бытовым газом в Казани муж и жена находятся в тяжелом состоянии, сообщили ИА «Татар-информ» в городской клинической больнице №7.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в доме №16 по улице Симонова газом отравилась семья – двое взрослых и двое их детей.

43-летнего мужчину и 31-летнюю женщину госпитализировали в городскую клиническую больницу №7.

«В 11.40 мужчина и женщина – муж и жена – поступили в тяжелом состоянии. На данный момент пациенты находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Мужчина и женщина пришли в себя», – рассказала главный токсиколог МЗ РТ Алия Насибуллина.

Детей – восьмилетнего и годовалого – «скорая» доставила в ДРКБ Казани.

«Врачи оценивают их состояние как стабильное. Дети находятся в профильном отделении больницы», – отметила специалист по связям с общественностью ДРКБ Венера Сайфутдинова.