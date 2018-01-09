Все новости Татарстан Россия

Происшествия

В Казани с отравлением угарным газом госпитализирована семья с двумя детьми

9 января 2018, 13:48

Инцидент произошел в доме №16 по улице Симонова.
Прокуратура проверит высказывания лидера «Яблока» в Татарстане
Житель Казани нанес серьезное ножевое ранение соседу
Казанская учительница стала жертвой грабителя
25-й квартал Казани на день останется без воды
^Минтимер Шаймиев поздравил Ильгама Шакирова с юбилеем

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В Казани из-за отравления угарным газом госпитализированы двое взрослых, 8-летний и годовалый ребенок, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня утром на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что в доме №16 по улице Симонова угарным газом отравилась семья из четырех человек.

Медики доставили детей в ДРКБ Казани, а 43-летний мужчина и 31-летняя женщина госпитализированы в городскую клиническую больницу №7.

Подробности произошедшего устанавливаются.
 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter