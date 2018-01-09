В Казани с отравлением угарным газом госпитализирована семья с двумя детьми

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). В Казани из-за отравления угарным газом госпитализированы двое взрослых, 8-летний и годовалый ребенок, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня утром на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что в доме №16 по улице Симонова угарным газом отравилась семья из четырех человек.

Медики доставили детей в ДРКБ Казани, а 43-летний мужчина и 31-летняя женщина госпитализированы в городскую клиническую больницу №7.

Подробности произошедшего устанавливаются.

