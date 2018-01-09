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СМИ: Связь с секретным спутником США могла быть потеряна

9 января 2018, 08:08

Компания не подтвердила, что запуск прошел успешно, как это делается каждый раз.
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(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Связь с секретным спутником Zuma Правительства США, который стартовал вчера вместе с ракетой-носителем Falcon 9, может быть потеряна. Об этом сообщает RT со ссылкой на USA Today.

«Мы не комментируем (выполнение) миссий такого рода. Между тем, на данный момент показатели данных указывают на то, что Falcon 9 выполняет свою задачу номинально», — заявил представитель компании SpaceX, которая запустила ракету.

Компания не подтвердила, что запуск прошел успешно, как это делается каждый раз, отмечается в сообщении издания.


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