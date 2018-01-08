SpaceX запустила ракету с секретным спутником для Правительства США

(Казань, 8 января, «Татар-информ»). Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал с секретным спутником для Правительства США, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию SpaceX.

Ракета со сверхсекретной миссией Zuma стартовала в 04:00 по московскому времени в понедельник.

Запуск аппарата на низкую околоземную орбиту выполняется для американского Правительства. Данные о параметрах орбиты аппарата и его предназначении засекречены. Также нет информации о том, какое ведомство, гражданское или военное, имеет отношение к миссии Zuma.

Запуск должен был состояться еще в ноябре, но не раз переносился по различным причинам. Спустя несколько минут после старта первая ступень ракеты-носителя совершила успешную посадку на космодром для последующего использования, говорится в сообщении информагентства.